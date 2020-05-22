Alışveriş yaparken sosyal mesafeyi unuttular ADAPAZARI'nda, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar, çarşı ve pazar yerlerine akın etti.

ADAPAZARI'nda, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar, çarşı ve pazar yerlerine akın etti. Sosyal mesafe kuralına uymayanlar ise esnaf tarafından uyarıldı.

Adapazarı'nda, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar çarşı ve pazar yerlerine akın etti. Yoğun yağışın etkili olduğu şehir merkezinde vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Esnaf, alışveriş yapan vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı. Alışveriş yapmak üzere dışarı çıkan İlyas Yavuz Yiğit, "Gördüğüm kadarıyla insanlar sosyal mesafeye dikkat etmiyorlar. Eğer böyle devam ederse ikinci dalga hemen gelir. Ben de alışveriş için çıktım dışarı, alışverişimi yaptım ve eve gidiyorum. İnsanların dikkatli olmaları gerekiyor, kurallara uyması gerekiyor" dedi.Alışveriş yapan Başak Maden ise, "Arife günü sokağa çıkma yasağı olduğu için insanlar alışveriş için dışarı çıktılar. Aslında maske takıyorlar ama dikkatli olmaları ve kurallara uymaları gerekiyor" diye konuştu.

- Sakarya

Kaynak: DHA