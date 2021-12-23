Alışveriş yaparken merdivenlerden yuvarlandı

GAZİPAŞA, ANTALYA (İHA) - Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesi'nde bir iş yerinden alışveriş yapan bir kadın, merdivenlerden düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir alışveriş merkezinde alışveriş yapan bir kadın, dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Ardından bir anda yerde kalan kadın için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. - ZONGULDAK