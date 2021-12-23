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Alışveriş yaparken merdivenlerden yuvarlandı

Alışveriş yaparken merdivenlerden yuvarlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesi'nde bir iş yerinden alışveriş yapan bir kadın, merdivenlerden düşerek yaralandı.

GAZİPAŞA, ANTALYA (İHA) - Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesi'nde bir iş yerinden alışveriş yapan bir kadın, merdivenlerden düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir alışveriş merkezinde alışveriş yapan bir kadın, dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Ardından bir anda yerde kalan kadın için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. - ZONGULDAK

Alışveriş yaparken merdivenlerden yuvarlandı

Alışveriş yaparken merdivenlerden yuvarlandı

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