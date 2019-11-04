Alışveriş yaparak sahte parayı piyasaya sürmek isteyen 5 kişi yakalandı

04.11.2019 14:03

Kırşehir'de, farklı iş yerlerinden alışveriş yapıp piyasaya sahte para sürmek isteyen 5 kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara plakalı bir aracı kullanan şüphelilerin merkez ve Kaman ilçesindeki iş yerlerinde sahte para ile alışveriş yaptıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yararlanan polis, Ankara-Kayseri kara yolu Kaman kavşağında şüpheli otomobili durdurarak arama yaptı. Otomobilde ve araçtakilerin üzerinde çok sayıda sahte 50 liralık banknot ve sigara ele geçirildi. K.T., M.Ç., M.A.D., Ö.Ç., ve K.A. gözaltına alındı.



Emniyete götürülen şüphelilerin ifadesi alınıyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA