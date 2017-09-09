Alışveriş yapar gibi hırsızlık yaptılar... Pişkin hırsızlar kamerada

-15 bin TL değerinde hırsızlık yapan şahıslar, çaldıkları telefonlara kılıf seçti



MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde cep telefonu satan bir mağazaya giren hırsızlar alışveriş yapar gibi hırsızlık yaptı. Dükkanın içerisine giren pişkin hırsızların teker teker malzeme seçmeleri ise kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabaha karşı Turgutreis Mahallesi Postahane Sokak üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi işletmenin kapısını 10 dakika uğraşarak levye ile açtı. Dükkanın içine giren hırsızlar 3 dizüstü bilgisayar, akıllı telefonlar, tablet parçaları çaldı. 15 bin TL değerinde elektronik malzeme çalan hırsızların telefonlar için özenle kılıf seçmesi ise dikkat çekti. Yaklaşık 17 dakika boyunca yüzleri açık olarak güvenlik kameralarına yakalanan hırsızların rahatlığı pes dedirtti. Elektronik malzemeleri alan şahıslar, rahat tavırlarla bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan jandarma ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.