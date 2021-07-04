Alışveriş yapana lüks otomobille sahil turu
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Alışveriş yapana lüks otomobille sahil turu

Alışveriş yapana lüks otomobille sahil turu
Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - Haberler | Güncel

Lüks spor arabalar, İstMarina Alışveriş Merkezi'nde müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Lüks spor arabalar, İstMarina Alışveriş Merkezi'nde müşterilerin beğenisine sunuluyor. Bugün bitecek olan etkinlikte 500 liralık alışveriş yapan müşteriler ise lüks otomobille Kartal-Pendik sahil yolunda tur atma şansı yakalıyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği lüks araç etkinliğine katılan Barcha Group'un sahibi Cengiz Erdem, "Pandemi döneminde insanlar sıkıldığı için biz de bir araç showroomu yapalım dedik. Yoğun bir ilgi var. Gördüğünüz gibi ultra lüks araçlarımız var. Böyle bir etkinlik yaptık, güzel geçiyor. Satışlarımız da var. Sıfır araçlarımız var" dedi.

TÜRKİYE'DEKİ TEK ARAÇ

Türkiye'de tek olan aracın alışveriş merkezinde sergilendiğini belirten Erdem, "Özel bir araçtır. Tamamen karbon ve 850 beygirdir. Aslında pist arabasıdır ancak şehir içinde de kullanılıyor. Onun dışında marka marka çeşitlerimiz var" ifadelerini kullandı.


Alışveriş yapana lüks otomobille sahil turu
Alışveriş yapana lüks otomobille sahil turu
Alışveriş yapana lüks otomobille sahil turu
Alışveriş yapana lüks otomobille sahil turu
Alışveriş yapana lüks otomobille sahil turu
Alışveriş yapana lüks otomobille sahil turu
Alışveriş yapana lüks otomobille sahil turu
Alışveriş yapana lüks otomobille sahil turu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek

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