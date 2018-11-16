Alışveriş Yapan Para Kazanıyor

BOLU(İHA) – Bolu Dağı'nda bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol tesisi Highway Outlette alışveriş merkezinde soğuk havada insanların içini ısıtan kampanya çerçevesinde alışveriş yapanlar para kazanıyor.

Highway Outlet'te kampanyaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak düzenlenen indirim panayırıyla ziyaretçilerine outlet fiyatlarının da altında alışveriş fırsatı sunan Highway, şimdi de soğuk havalarda içinizi ısıtacak uzun soluklu bir kampanya başlatıyor.

16 Kasım-31 Aralık 2018 tarihleri arasında 500 TL ve üzeri alışverişlere anında 50 TL değerinde hediye çeki fırsatının sunulduğu kampanyada, Alışveriş Merkezi ziyaretçileri, mağazalardan aynı gün içinde yapacakları 500 TL ve üzeri alışveriş fiş veya faturalarının Danışma noktasında kaydını yaptırdıktan sonra anında 50 TL değerindeki hediye çekinin de sahibi olabilecekler. 50 TL'lik hediye çekleri kampanya süresince alışveriş merkezinde bulunan mağazalarda kullanabilecekler. - BOLU