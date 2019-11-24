Alışveriş yapan öğretmene 15 yıl önceki öğrencilerinden sürpriz

24.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:38

Kars'ta Cumhuriyet Anadolu Lisesinden 15 yıl önce mezun olan Volkan Karabağ ve Kayhan Avınca, öğretmenleri Casim Vargün'e alışveriş sırasında sürpriz yaparak Öğretmenler Günü'nü kutladı

Lisede 2001-2004 yıllarında eğitim gören Karabağ ile Avınca, o dönemde okulun edebiyat öğretmeni olan Vargün'e, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sürpriz yapmak istedi.

Alparslan Anadolu Lisesinde görevini sürdüren öğretmenlerinin kent merkezinde alışveriş yaptığını öğrenen Karabağ ve Avınca, çiçek alarak yanına gitti.

Bir anda karşısına çıkıp, elini öpen eski öğrencilerinin hazırladığı sürprizle duygulu anlar yaşayan Vargün, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllar sonra öğrencilerinin Öğretmenler Günü sürprizi yapmasına çok şaşırdığını söyledi.

Öğrencilerinden birinin gazeteci, diğerinin kendisi gibi edebiyat öğretmeni olmasının sevincini ikiye katladığını belirten Vargün, şöyle konuştu:

"Hiç beklemiyordum, böyle bir sürprizle karşılaşmak bir öğretmen için hayatının en güzel anlarından biri. Heyecanlandım, biraz da yaşlandığımı hissettim. Öğrencilerimin bir yerlere gelmesi beni sevindirdi. Bu açıdan çok mutluyum. Şu anda edebiyat öğretmeni ve gazeteci öğrencilerimle bu anı yaşamak güzel bir şey. Çok mutlu oldum."

Volkan Karabağ da 15 yıl önceki öğretmenlerini unutmadıklarını ifade ederek, "Bize çok büyük emek verdi. Bu özel günde kendisini unutmadık. Öğretmenler Günü'nü sürpriz yaparak kutladık." dedi.

Kayhan Avınca ise öğretmenlerinin kendilerine hep bir baba gibi yaklaştığını dile getirerek, "Çok farklı duygular yaşadık bugün. Bize yıllarca öğretmenlik, babalık yaptı öğretmenimiz. Yaşlandığını söyledi ama o yaşlansa da bıraktığı değerler ve hatıralar hiçbir zaman yaşlanmayacak. Bıraktığı bayrağı bizden sonraki nesillere aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA