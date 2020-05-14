Alışveriş yapan kadınların korkulu rüyası kapkaçcılar önce kameraya sonra polise yakalandı
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Alışveriş yapan kadınların korkulu rüyası kapkaçcılar önce kameraya sonra polise yakalandı

Alışveriş yapan kadınların korkulu rüyası kapkaçcılar önce kameraya sonra polise yakalandı Gaziantep'te mağazalarda alış veriş yapan kadınların korkulu rüyası olan kadınlar, önce kameralara ardından polise yakalandı.

Alışveriş yapan kadınların korkulu rüyası kapkaçcılar önce kameraya sonra polise yakalandı
14.05.2020 19:55 | Son Güncelleme: 14.05.2020 19:56

Alışveriş yapan kadınların korkulu rüyası kapkaçcılar önce kameraya sonra polise yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te mağazalarda alış veriş yapan kadınların korkulu rüyası olan kadınlar, önce kameralara ardından polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'te çeşitli mağazalarda 5 Şubat, 15 Nisan 6 Mayıs ve 12 Mayıs 2020 tarihlerinde 4 yankesicilik olayı meydana geldi. Olayların ardından mağazalarda alışveriş yapan kadınların çantalarındaki bulunan cüzdan ve cep telefonlarının çalınması olaylarının üzerine harekete geçen polis ekipleri, önce çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.Kameralardan kadınların kimliğini tespit eden ekipler, düzenlediği operasyonla 2 kadını yakaladı.

Kadınların çantalarında yapılan aramada ise çarşaf bulunurken, kadınların günlük hayatta çarşafı giymedikleri, sadece hırsızlık amacıyla yanlarında taşıdıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen kadınlardan biri tutuklanırken diğeri hakkında ise adli kontrol tedbir kararı uygulandı.

Alışveriş yapan kadınların korkulu rüyası kapkaçcılar önce kameraya sonra polise yakalandı

Kaynak: İHA

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