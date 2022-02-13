Son dakika haberleri... Alışveriş yapan kadınların cep telefonlarının çalınma anları kamerada

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - BEŞİKTAŞ'ta alıverişe dalan kadınların cep telefonlarını çaldığı iddia edilen Yaren Ç.(26) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin suç ortağı ile birlikte hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Daha önceden 25 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beşiktaş'ta polise başvuran İran Uyruklu A.A., alışveriş yaptığı sırada cep telefonunun çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Polis bu olayla ilgili soruşturma açarken aynı semtte bu kez mağdur E.K. alışveriş sırasında cep telefonunun çalındığı söyleyerek polise başvurdu.