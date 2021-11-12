Alışveriş sonrası takibe alınan 3 şüpheliden binlerce liralık sahte para çıktı

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de farklı işyerlerinden sahte paralar ile alışveriş yaptığı tespit edilen 3 şüpheliye operasyon düzenlendi. Kullandıkları apart, araç ve üst aramalarında 15 bin TL sahte para çıktı.

Denizli'de farklı işyerlerinden alışveriş sonrası sahte para verdikleri ihbarı üzerine Denizli İl emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, onlarca güvenlik kamerasını inceleyerek 3 şüpheliyi tespit etti. kimlikleri belirlenen 3 kişi kısa süreli takibin ardından düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüphelilere kullandıkları apart, araç ve üst aramalarında ise binlerce TL sahte para çıktı. Yapılan aramalarda 150 adet sahte 50 TL'lik ve 74 adet sahte 100 TL'lik banknot olmak üzere toplamda 15 bin TL sahte para çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve farklı suçlardan kayıtları olduğu öğrenilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

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