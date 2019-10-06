06.10.2019 13:34

Alışveriş sitesinden aldığı ürünün parasını ödemeden kaçan şahıs kamerada

İSTANBUL - Bayrampaşa'da bir alışveriş sitesinden sipariş ettiği ürünü kuryeden alıp, parasını ödemeden kaçan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Güvenlik kamerası tarafından da görüntülenen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde 25 Eylül saat 22.30 sıralarında, bir kişi alışveriş sitesi üzerinden cihaz aldı. Şahıs, alışveriş sitesi çalışanı ile ürünü teslim almak için buluştu. Şahıs bir süre sonra cihazı alıp herhangi bir ücret ödemeden motosikletine binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine ola yerine gelen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "güveni kötüye kullanma" ve " hırsızlık" olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Muammer A.isimli şahsı Zeytinburnu'da bulunan evinde yakalayarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın Bayrampaşa'da 5 olaya daha karıştığı tespit edildi. Eminiyette işlemleri biten şahıs 26 Eylül günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA