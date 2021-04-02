Alışveriş sitesi artık uçak bileti de satacağını duyurdu
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Alışveriş sitesi artık uçak bileti de satacağını duyurdu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Alışveriş sitesi artık uçak bileti de satacağını duyurdu

Dijital dönüşümle yatırımlarına devam ettiğini ve yeni nesil online alışveriş deneyimini çevreleyen ürün ve hizmetlerinin bir devamı olarak Hepsifly markasıyla uçak bileti satışına başlayacağını açıklayan Hepsiburada, ülke ekonomisine katkı sunmayı hedeflediği ve sağladığı...

Dijital dönüşümle yatırımlarına devam ettiğini ve yeni nesil online alışveriş deneyimini çevreleyen ürün ve hizmetlerinin bir devamı olarak Hepsifly markasıyla uçak bileti satışına başlayacağını açıklayan Hepsiburada, ülke ekonomisine katkı sunmayı hedeflediği ve sağladığı avantajlarla müşterilerini sevdikleriyle birkaç tıkla buluşturan Hepsifly ile yakın dönemde seyahatler için farklı ürün ve hizmetleri hayata geçireceğini duyurdu.

Pandemi koşullarına uyum sağladığının altını çizen E-ticaret platformu Hepsiburada, 2020'de Hepsijet ile taşımacılık sektörüne, HepsiPay ile dijital ödeme çözümlerine, Hepsiexpress ile dakikalar içinde market, yemek, çiçek ve su siparişlerinin teslimatını sağlayan online hızlı alışverişe, HepsiAd reklam platformu ile markaların görünürlüklerine, Hepsiglobal ile e-ihracata yaptığı yatırımlara devam etmişti. Hepsiburada, teknoloji gücünü bu dönemde en çok etkilenen sektörlerden olan turizme hız kazandırmak için seferber ettiğini vurgulayarak birkaç tıkla yurtiçi ve yurtdışı uçak biletlerinin alınabildiği Hepsifly'da lansmana özel 3 ay taksit imkanının olduğunu açıkladı.

"BİRKAÇ TIKLA UÇAK BİLETİNE SAHİP OLMA İMKANI"

E-Ticaret Platformu tarafından Hepsiburada hesabı olan herkesin yeni bir hesap oluşturmadan mevcut hesabı ile giriş yaparak T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı A Grubu Seyahat Acentası İşletme Belgesine sahip ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi olan Hepsifly üzerinden seyahat hizmetlerinden yararlanabilip kayıtlı kredi kartları ile hızlı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapılabileceği belirtildi. Uygulamanın nasıl kullanılacağı ise şu şekilde anlatıldı:

"Hepsifly'da kullanıcılar; nereden nereye uçacağını, uçuş tarihlerini, kaç kişi için bilet baktığını ve hangi sınıfta uçmak istediğini seçerek farklı uçuş seçeneklerini listeleyebilecek. Platformdaki 'biletlerim' sekmesi Hepsiburada'nın siparişler kısmı ile bağlantılı olarak çalıştığı için kullanıcılar satın aldıkları biletlere Hepsiburada'nın siparişler kısmından da ulaşabilecek. Ayrıca alternatif turizm lokasyonları ve seyahat için pratik önerilere farklı konularda içeriklere de kolayca erişilebilecek."


Alışveriş sitesi artık uçak bileti de satacağını duyurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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