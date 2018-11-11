Alışveriş Sitesi Alibaba, 85 Saniyede 1 Milyar Dolarlık Satış Yaptı

Çin'in en büyük online alışveriş platformu Alibaba, ülkede her yıl kutlanan Bekarlar Günü'nde 1 milyar dolarlık satışa 1 dakika 25 saniyede ulaşarak yeni bir rekor kırdı.Platformdan yapılan satışlar 10 dakikada 4 milyar 680 milyon dolara ulaştı. Alibaba geçtiğimiz yıl Bekarlar Günü'nde 24 saatte 25 milyar dolarlık satış yapmıştı.

ÖZEL KAMPANYALAR DÜZENLENİYOR

Bekarlar Günü'nde özellikle online alışverişte büyük yoğunluk yaşanıyor, e-ticaret firmaları promosyonlar ve özel indirim kampanyaları düzenliyor. Bekarlar Günü, ABD'de en çok alışverişin yapıldığı Süper Cuma (Black Friday) ve Siber Pazartesi (Cyber Monday) ile rekabet halinde. Bekarlar Günü satışları bu iki etkinlikteki toplam satışları aşıyor. Geçtiğimiz yıl Süper Cuma etkinliğindeki toplam satışlar 5 milyar doları aşmıştı. Siber Pazartesi satışları da 6,6 milyar dolar olmuştu. Bu yıl Süper Cuma etkinliği 23 Kasım'da, Siber Pazartesi ise 26 Kasım'da düzenlenecek.

AMAZON'U GERİDE BIRAKTI

ABD'li alışveriş devi Amazon'un temmuz ayında düzenlediği 36 saat süren Amazon Prime üyelerine özel Prime Day etkinliğinde ise 4,2 milyar dolar satış yaptığı tahmin ediliyor. Şirket tutarı açıklamamış ancak Amazon tarihindeki en büyük alışveriş etkinliği olduğunu ve tutarın Siber Pazartesi ve Süper Cuma satışlarını aştığı duyurmuştu.

ÖĞRENCİLER BAŞLATMIŞTI

Çin'de 1990'lı yıllarda üniversite öğrencileri tarafından Sevgililer Günü'ne alternatif olarak başlayan 11 Kasım Bekarlar Günü, 2009 yılından bu yana alışveriş festivaline dönüşmüş durumda. Bekarların kendilerine hediye aldığı festivalin ilk yılında Alibaba'dan 8 milyon dolarlık online alışveriş yapılmıştı.

KÖKÜ TEK ÇOCUK POLİTİKASINA DAYANIYOR

Bekarlar Günü etkinliğinin kökü ise Çin'in 1978 yılında uygulamaya başladığı tek çocuk politikasına dayanıyor. Kadın ve erkek nüfus arasındaki farkın giderek açılmasına neden olan bu politika 1 Ocak 2016'da resmi olarak kaldırıldı. Ancak 2020 yılı itibariyle erkek nüfus ile kadın nüfus arasındaki farkın 30 milyonu bulabileceği tahmin ediliyor. Bu da bekar sayısının giderek artmasına yol açıyor.

ÜNLÜLER SAHNEDE

Etkinliği küresel bir fenomene dönüştürmeye çalışan Alibaba'nın CEO'su Jack Ma, bu yıl da Şanghay'da Çin genelinde canlı olarak yayınlanan geri sayım galasına ev sahipliği yaptı. Programda ABD'li şarkıcı Mariah Carey de yer aldı. Önceki yıllarda ise Scarlett Johansson ve Katy Perry sahnedeydi.