Alışveriş poşetleri için dezenfekte cihazı üretti
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Alışveriş poşetleri için dezenfekte cihazı üretti

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, endüstriyel ekipmanlar yapan firmanın sahibi Barış Arat, koronavirüs sürecinde alışverişte poşetlerin sorun olduğunu görünce, aklına gelen fikri, ticari kazanca dönüştürdü.

Alışveriş poşetleri için dezenfekte cihazı üretti
02.06.2020 09:35 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:38
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, endüstriyel ekipmanlar yapan firmanın sahibi Barış Arat, koronavirüs sürecinde alışverişte poşetlerin sorun olduğunu görünce, aklına gelen fikri, ticari kazanca dönüştürdü. Market ve mağazalarda alışveriş sonrası poşetleri dezenfekte eden cihaz üreten Arat, cihazı 14 ülkeye ihraç etmek için anlaşma imzalamak üzere olduklarını söyledi. 

Kartepe'de bulunan Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik üzerine endüstriyel ekipman üretimi yapan firma, koronavirüs salgınında virüsten korunmak amacıyla alışverişlerde kullanılan üzere poşetleri dezenfekte eden cihaz geliştirdi. Market ve mağazalara kurulacak cihaz ile alışveriş yapıldıktan sonra poşetler cihazdan geçirilerek dezenfekte edilecek. Bir ünitenin içerisine konulan 60 litrelik dezenfektan ürünü ile 27 bin poşet dezenfekte edilebilecek. 

'EVDE YAŞADIĞIMIZ EN BÜYÜK PROBLEM OLDUĞUNU GÖRDÜK' Koronavirüs döneminde evde yaşadıkları en büyük problemlerden birinin alışveriş poşeti olduğunu söyleyen Barış Arat, "Plastik üzerine endüstriyel ekipman yapan bir fabrikamız var. Koronavirüs sürecinde evde kal çağrılarına biz de uyduk ve bu süreçte evimizde vakit geçirdik. Fabrikamızda yavaşlayan projelerimiz vardı ve yeni arayışlar içerisine girdik. Dünyada olan bu büyük salgından dolayı da bir şeyler üretmek istedik. Dezenfektan üniteleri aslında bizim çok sektörümüzde olmayan bir işti. Asıl olarak ana işimiz değildi. Ama bu konuda bir şeyler yapabileceğimizi gördük. Evde yaşadığımız şeyler de aslında bizi biraz da bu konuya itti. Yaptığım gözlemler sonucunda özellikle marketten alışveriş yaptıktan sonra ya da kargoların evlere geldiğinde büyük problem olduğunu gördük. Çok basit bir çözümle de bu sorunun çözülebileceğini göstermek için bu üniteleri ürettik" dedi. 60 LİTRELİK BİR ÜNİTEDEN 27 BİN POŞET GEÇİRİLEBİLİYOR Sistemin çok kolay bir çalışma pratiği olduğunu belirten Arat, "Alışveriş yaptığınız yerden çıktıktan hemen sonra saniyeler içerisinde aldığınız ürünleri poşetle birlikte cihazdan geçirerek elinizle birlikte dezenfekte olmasını sağlıyorsunuz. Aldığınız ürünü saniyeler içerisinde dezenfekte edebiliyorsunuz. ya da kargolarınızı bu ünite içerisinden geçirip hemen alabiliyorsunuz. Böylece bu virüsün etkilerini önlemiş oluyorsunuz" diye konuştu. '14 ÜLKE İLE ANLAŞMA İMZALAMAK ÜZEREYİZ'Arat ünitenin çok ilgi gördüğünü, seri üretim için hazırlıkları tamamladıklarını açıklayarak, şöyle konuştu:  

"Bu ürün yüzde yüz plastikten üretilmektedir ve tamamı kimyasala dayanıklı bir üründür. İçerisinde insan sağlığına dayalı hiçbir şey yoktur. Bütün testleri başarıyla geçti. Şu anda dünyanın her yerine ihraç edecek durumdayız ve bugün de ihracata başlıyoruz. İçerisinde bulunan 60 litrelik dezenfekte ünitesinde 27 bin poşeti içerisinden geçirebiliyorsunuz, bu anlamda da son derece ekonomik bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla talep oldu ve biz de seri üretim için hazırlıklarımızı tamamladık. Yurt içinden ve yurt dışından anlaşmalar yapıyoruz, o yüzden de siparişlere yetişmeye çalışıyoruz. Başta Amerika, Hollanda, Almanya'dan çok ilgi gördük. Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden çok fazla talep alıyoruz. Şu anda 14 ülke ile anlaşma imzalamak üzereyiz." 


- Kocaeli

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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