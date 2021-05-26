"Alışveriş merkezlerini günde 5 milyon kişi ziyaret edecek"
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"Alışveriş merkezlerini günde 5 milyon kişi ziyaret edecek"

'Alışveriş merkezlerini günde 5 milyon kişi ziyaret edecek'
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

17 günlük kapanmanın ardından alışveriş merkezlerinin büyük ilgi gördüğünü kaydeden Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "Pandemi öncesi dönemlerin yüzde 60'ları seviyesine ulaştık.

17 günlük kapanmanın ardından alışveriş merkezlerinin büyük ilgi gördüğünü kaydeden Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "Pandemi öncesi dönemlerin yüzde 60'ları seviyesine ulaştık. Hafta sonlarının açılması, kafe ve restoranların tam olarak faaliyete geçmesi ve eğlence alanlarının devreye girmesiyle eski günlerimize kavuşacağımıza inanıyoruz, alışveriş merkezlerini günde 5 milyon kişi ziyaret edecek" dedi.

Uzun kapanmanın ardından alışveriş merkezleri, 17 Mayıs'ta tekrar kapılarını ziyaretçilerine açtı. Saat 10: 00 - 20: 00 arasında ve hafta içi günlerde hizmet veren alışveriş merkezleri, sınırlı saatlerle de olsa ihtiyaçlarını karşılamak isteyen ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bir haftalık süreci değerlendiren Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "Kafe ve restoranların sadece paket servis ve al-götür hizmeti veriyor olması, hafta sonu kapalı olmamız ve ziyaret saatlerindeki düzenlemeler nedeniyle, tam kapasite hizmet veremesek de halkımız alışveriş merkezlerini özlemiş durumda. Kısıtlamalara rağmen çok yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Özellikle ilk gün olan 17 Mayıs'ta ve ilk kısıtlamasız tatil günü olan 19 Mayıs'ta, pandemi öncesi dönemlere yakın yoğunluklarda ziyaretçi ağırladık. Eskiye göre tek farkımız Kovid-19 tedbirleri alarak kontrollü bir şekilde ziyaretçi kabul ediyor olmamız. Pandemi öncesi günlük ortalama 40 bin kişi ağırlıyorduk. Şimdi o dönemlerin yüzde 60'ları seviyesinde ziyaretçi ağırlıyoruz" diye konuştu.

"SPOR MARKALARINA İLGİ FAZLA"

Alışveriş merkezlerine ziyaretçilerin ihtiyaç ve alışveriş odaklı geldiklerini dile getiren Isıgöllü, market, kişisel bakım ürünleri, çocuk giyim, teknoloji ve özellikle spor giyimin ön plana çıktığını belirtti. Isıgöllü şöyle devam etti:

"Uluslararası spor markalarımız bu dönemde en çok ciro üreten mağazalar oldu. Bununla birlikte anchor tabir edilen büyük metrekareli zincir markalarımıza da ilgi yoğundu. Eski dönemlere göre ziyaretçi sayıları azalmış gibi görünse de cirolarda artışlar gözlemleniyor. Ciroların ziyaretçi adedine oranlanmasıyla hesaplanan alışveriş sepet ortalamaları da geçmiş dönemlere göre yüzde 90'lar seviyesinde artış gösteriyor".

Oğuz Isıgöllü, ziyaretçi profilini de biraz kısıtlamaların belirlediğine dikkat çekerek, okul saatlerinden sonra aileler, çocuklar ve gençlerin geldiğini, akşam iş çıkış saatlerinden sonra da çalışan kesim tarafından tercih edildiklerini söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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