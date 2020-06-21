Alışveriş merkezlerinde çocuk alanlarından kira alınmaması teklifi
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Alışveriş merkezlerinde çocuk alanlarından kira alınmaması teklifi

Türkiye hem sosyal hayatta hem de ekonomik alanda Covid-19 salgını özelinde 'Yeni Normal'e geçiş sürecini yaşıyor.

Alışveriş merkezlerinde çocuk alanlarından kira alınmaması teklifi
21.06.2020 14:11 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:17

Türkiye hem sosyal hayatta hem de ekonomik alanda Covid-19 salgını özelinde 'Yeni Normal'e geçiş sürecini yaşıyor. Ebeveynler için kritik öneme sahip çocuk oyun alanlarında 'Yeni Normal'e geçişin ise diğer sektörlere göre çok daha uzun süreceği mutlak bir kesinlik taşıyor.

Tüm Eğlence Park Etkinlik ve Atraksiyon Derneği Başkanı Mustafa Mertcan, alışveriş merkezlerindeki çocuk oyun alanları işletmecilerinden yıl sonuna kadar kira alınmaması gerektiğini söyledi.

Salgın sürecinde sektör olarak istihdamın korunması yönünde hareket ettiklerini ifade eden Mertcan "Birçok sektörden farklı olarak bizim için pandemi sonrası toparlanma döneminin kısa sürmeyeceği apaçık ortada. AVM'lere önerimiz, İçişleri Bakanlığı tarafından çocuk oyun alanlarının faaliyetlerine devam edebileceği yönündeki tebliği yayınladığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar, sektörümüz içerisindeki firmalara kirasız dönem tanımlanması, akabinde 2021 yılı içinde ciro üzerinden kira ödemesi hususlarında anlaşma kolaylığı sağlamaları ve faaliyete devam edilecek tarihten itibaren ülke olarak tam normal sürece geçeceğimiz süre boyunca çalışma saatlerini 13.00 - 22.00 olarak ayarlamalarıdır" dedi.

Çoğunlukla AVM'lerde yer alan kapalı oyun alanlarının çocukların birbirleri ile sosyalleşmeleri gayesi ile bir arada ve grup oyunları ile eğlenecekleri alanlar olarak tasarlandığını ve birlikte eğlenme kültürünü aşılamak üzere kurgulandığını söyleyen Mertcan, "Bu gibi faktörler, çocukların bu mekanlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmelerinin ne kadar zor olacağını gözler önüne seriyor. Sektörümüz kısa vadede faaliyetlerine devam etse dahi, gerçekleşen cirolar işletme maliyetlerini karşılamaya yetmeyecek ve akabinde yaşanacak ticari kayıplar sebebiyle ne yazık ki çocuk oyun alanları birer birer kepenk kapatacak. Sektörümüz ile AVM'lerin ortak bir paydada bir araya gelmesi ve bu sürecin her iki taraf ve ülkemiz açısından en az zararla atlatılması en büyük temennimiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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