Alışveriş merkezlerinde bayram yoğunluğu
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Alışveriş merkezlerinde bayram yoğunluğu

Alışveriş merkezlerinde bayram yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mardin'de alışveriş merkezlerinde bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Mardin'de alışveriş merkezlerinde bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Mardin'in en büyük alışveriş merkezi olan Mardian Mall'da kurban bayramı nedeniyle alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Bünyesinde barındırdığı birçok marka ve her kesime hitap eden kıyafet seçenekleriyle Mardian Mall Mardinlilerin ilgi odağı oldu. Bayram nedeniyle yoğun taleple karşılaştıklarını söyleyen AVM Müdürü Mahmut Yıldızhan, "Alışveriş merkezimizde bulunan giyim mağazaları bayram alışverişleri için yoğun bir çalışma içerisinde. Sadece giyim anlamında değil, her anlamda müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri mağazalar alışveriş merkezimizde mevcut. 120 bin metrekare inşaat alanı bulunan karma projede; alışveriş merkezine 60 bin metrekare alan ayrılmış olup, 30 bin metrekare kiralanabilir alan, 75 Mağaza ile bin 500 araç kapasiteli oto parkımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Mardin halkı bu bayramda da yine Mardian Mall'i tercih etti.Alışveriş merkezimize gösterdiği ilgiye karşılık bizde müşteri memnuniyetini en iyi derecede tutmaya çalışıyoruz. Ziyaretçi sayılarımızı anlık olarak kontrol ediyor ve buna bağlı olarak dezenfeksiyon planlamamızı yapıyoruz. Hijyen ekiplerimizle tırabzan, asansör, oturma alanları gibi çok temas edilen tüm alanları sürekli olarak dezenfekte ediyoruz. Temas gerektirmeyen, fotoselli tuvaletlerimizin, 24 saat boyunca ozon sistemi ile sterilizasyonunu sağlıyoruz. Girişlerde tüm personel ve ziyaretçilerin ateş ölçümünü ve Hes kodu kontrollerini düzenli olarak yapıyoruz" dedi. - MARDİN

Alışveriş merkezlerinde bayram yoğunluğu
Alışveriş merkezlerinde bayram yoğunluğu
Alışveriş merkezlerinde bayram yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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