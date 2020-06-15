Alışveriş merkezleri COVID-19 önlemlerinin hafifletilmesiyle faaliyete geçti
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Alışveriş merkezleri COVID-19 önlemlerinin hafifletilmesiyle faaliyete geçti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: AVM'lerden detaylar AVM'ye gelenlerden detaylar Alınan önlemlerden detaylar ENDONEZYA - Endonezya'da hükümet koronavirus önlemlerini hafifleterek AVM'lerin faaliyete geçmesine izin verdi.

15.06.2020 21:45 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:53

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

AVM'lerden detaylar

AVM'ye gelenlerden detaylar

Alınan önlemlerden detaylar ENDONEZYA - Endonezya'da hükümet koronavirus önlemlerini hafifleterek AVM'lerin faaliyete geçmesine izin verdi.

Endonezya'da hükümet, yeni tip korona virus önlemlerini hafifleterek ülkedeki alışveriş merkezlerinin tekrardan faaliyetlerine devam etmesine izin verdi. Cakarta'daki 80 kadar alışveriş merkezi, 15 Haziran günü ziyaretçilerin kendilerini rahat hissetmeleri için sıkı sağlık önlemleri altında faaliyet gösterdi. Alınan önlemler gereğince ziyaretçiler arasındaki sosyal mesafe kuralını koruma amacıyla, alışveriş merkezlerine sadece % 50'lik kapasite kullanım hakkı tanındı. Yetkililer, tüm ziyaretçileri kayıt altına alıp, alışveriş merkezinin anlık kapasite oranına göre yeni ziyaretçilere giriş izni tanıdı. Her alışveriş merkezinde vücut sıcaklığı ölçüm cihazı bulunurken, ziyaretçilere görevliler tarafından el dezenfektanı verildi. Lotte Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Rony Lim, AA muhabirine yaptığı açıklamada:

"Alışveriş merkezine girmeden önce el dezenfektanı sağlıyoruz, fiziksel mesafeyi korumak için önlemler aldık, vücut ısısı 37 santigratdan fazla olan ziyaretçilere giriş izni tanımıyoruz ve tüm ziyaretçilerimizden maske takmaları bekliyoruz." dedi.

Alışveriş merkezi ziyaretçilerinden Yudi:

"Yasaktan sonra ilk defa alışveriş merkezine uğradım, niyetim sadece aradığım ürünü bulmak ve arkadaşımla buluşmak. Aslında, salgın vakti yaptığım bu ziyaretten ötürü korkuyorum ama AVM'ler güvenli, sıkı sağlık önlemleri uyguluyorlar. Mesela, her yerde antiseptik var ve her mağaza ayrıca vücut sıcaklığı ölçümü yapıyor." dedi.

Alışveriş merkezleri COVID-19 önlemlerinin hafifletilmesiyle faaliyete geçti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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