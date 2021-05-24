Alışveriş Merkezleri açık mı? 24 Mayıs AVM'ler açık mı? AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından AVM çalışma saatleri gündemdeki yerini koruyor. İçişleri Bakanlığı, kademeli normalleşme tedbirlerine ilişkin yayınladığı genelgede AVM'lerin çalışma saatlerş de yeniden düzenlendi. Peki, Alışveriş Merkezleri açık mı? 24 Mayıs AVM'ler açık mı? AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Alışveriş Merkezleri çalışma saatleri nedir?

Kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından AVM çalışma saatleri gündemdeki yerini koruyor.İçişleri Bakanlığı, kademeli normalleşme tedbirlerine ilişkin yayınladığı genelgede AVM'lerin çalışma saatlerş de yeniden düzenlendi. Peki, Alışveriş Merkezleri açık mı? 24 Mayıs AVM'ler açık mı? AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Alışveriş Merkezleri çalışma saatleri nedir? İşte detaylar haberimizde...

ALİŞVERİŞ MERKEZLERİ AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan kademeli normalleşme genelgesine göre AVM'ler tekrar açıldı. Genelgeye göre ?AVM çalışma saatleri ?yeniden düzenlendi.

Kısıtlamaların bitmesiyle başlayan normalleşme sürecinde manav, kasap, AVM, pazar yerleri gibi yerler sokağa çıkma yasağında belli saatlerde çalışacak.

29 Nisan'da başlayan tam kapanma dönemi sona erdi. Kademli normalleşmenin ilk aşaması 1 Haziran'da bitiyor ancak sonrasında da Türkiye Covid-19 önlemleriyle yaşamaya devam edecek.

Türkiye, 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından 2 haftalık kademeli normalleşme sürecine başladı.

AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacak.

Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.

AVM'LER HAFTA SONU KAPALI MI?

Alışveriş merkezlerinin (AVM) hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, hafta sonları kapalı olacağı, marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyeceği vurgulandı.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL