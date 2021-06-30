Alışveriş merkezinin terasında intihar girişimi

Gaziantep'te genç bir kadın, alışveriş merkezinin yemek katında bulunan terasa çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Gaziantep'te genç bir kadın, alışveriş merkezinin yemek katında bulunan terasa çıkarak intihar girişiminde bulundu. Teras korkuluklarının ucuna giderek intihara kalkışan kadını alışveriş merkezinin güvenlik müdürü ikna etti.

Olay, Şehitkamil ilçesi Sarıgüllük Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tek başına alışveriş merkezine giren S.G. (24) alışveriş merkezinin yemek katına çıktı. Yemek katının teras bölümüne giden kadın, terasla korkuluk kısmının arasında bulunan cam bölümü aşarak metrelerce yükseklikte bulunan korkuluk kısmına geçti. Bir süre korkuluklarda bekleyen kadına, alışveriş merkezinin güvenlik görevlisi le terasta bulunan vatandaşlar müdahale etmek istedi. Bir ara korkulukların ucuna kadar gelen kadın, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Alışveriş merkezinin güvenlik müdürü intihardan vazgeçirdi

İntihar girişimi esnasında alışveriş merkezine girişler kapatılırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri genç kadının atlama ihtimaline karşı şişme yatak açtı. Alışveriş merkezinin güvenlik müdürü, genç kadını intihardan vazgeçirmek için uzun süre dil döktü. Terasta hüngür hüngür ağlayan kadın, bir süre sonra güvenlik müdürünün çabası sonucu intihar etmekten vazgeçti. Psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı