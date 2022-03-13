İSTANBUL (İHA) - Alışveriş merkezinin tentesinde biriken Kar, düşerek tehlikeye yol açtı

İSTANBUL Eyüpsultan'da bulunan bir alışveriş merkezinin tentesinde biriken kar kütleleri düştü. Düşen kar kütleleri tehlikeye yol açtı.

İstanbul'da günlerdir etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürürken kar birikintileri zaman zaman tehlikeye yol açıyor. Eyüpsultan'da bulunan bir alışveriş merkezinin içindeki tentenin üzerinde kar birikti. Biriken karlar tentenin üzerinden yerlere belli aralıklarla büyük kütleler halinde düştü. Herhangi bir kazaya yol açmamak için tentenin altından vatandaşlar geçmesin diye yola şerit çekildi.