Alışveriş merkezinin tentesinde biriken kar, düşerek tehlikeye yol açtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alışveriş merkezinin tentesinde biriken kar, düşerek tehlikeye yol açtı

İhlas Haber Ajansı - Murat Horoz - Genel
 - Güncelleme:

Alışveriş merkezinin tentesinde biriken kar, düşerek tehlikeye yol açtıİSTANBUL Eyüpsultan'da bulunan bir alışveriş merkezinin tentesinde biriken kar kütleleri düştü.

İSTANBUL (İHA) - Alışveriş merkezinin tentesinde biriken Kar, düşerek tehlikeye yol açtı

İSTANBUL Eyüpsultan'da bulunan bir alışveriş merkezinin tentesinde biriken kar kütleleri düştü. Düşen kar kütleleri tehlikeye yol açtı.

İstanbul'da günlerdir etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürürken kar birikintileri zaman zaman tehlikeye yol açıyor. Eyüpsultan'da bulunan bir alışveriş merkezinin içindeki tentenin üzerinde kar birikti. Biriken karlar tentenin üzerinden yerlere belli aralıklarla büyük kütleler halinde düştü. Herhangi bir kazaya yol açmamak için tentenin altından vatandaşlar geçmesin diye yola şerit çekildi.

Alışveriş merkezinin tentesinde biriken kar, düşerek tehlikeye yol açtı

Alışveriş merkezinin tentesinde biriken kar, düşerek tehlikeye yol açtı

Alışveriş merkezinin tentesinde biriken kar, düşerek tehlikeye yol açtı

İhlas Haber Ajansı / Murat Horoz - Genel

Eyüpsultan, alışveriş, İstanbul, kar, Genel, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title