Sur Yapı Marka AVM'ye "sıfır atık" belgesi
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Sur Yapı Marka AVM'ye "sıfır atık" belgesi

03.02.2021 11:45 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:58
Sur Yapı Marka AVM'ye

Sur Yapı Marka AVM, çevre ve insan sağlığı duyarlılığını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan "sıfır atık" belgesi alarak tescilledi.

Sur Yapı Marka AVM, çevre ve insan sağlığı duyarlılığını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan "sıfır atık" belgesi alarak tescilledi.

Sur Yapı'nın açıklamasına göre, Bursa'da kurulduğu günden bu yana çevre ve insan sağlığını ön planda tutan AVM, bakanlık tarafından uygulamaya konan Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne katılarak insan ve çevre odaklı bir projeye daha imza attı.

Sur Yapı Marka AVM, Sıfır Atık Yönetmeliği çerçevesinde Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak öncelikli olarak doğayı ve insanı koruma felsefesini bir kez daha ortaya koydu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca verilen "sıfır atık" belgesiyle bu çalışmalarını tescilledi.

MArka AVM, Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne katılarak en başta israfın önlenmesini ve kaynakların daha verimli kullanılmasını hedefliyor.

AVM içinde, atığın oluşum nedenleri tespit edilerek bunun geri dönüşüme nasıl kazandırabileceği konusunda çalışmalar yapılıyor.

Tüm çalışanların da sürece dahil edildiği proje kapsamında, israfı azaltarak maliyetlerin azaltılması, çevrenin korunması, kurumun ulusal ve uluslararası platformlarda "çevreci" sıfatına sahip olması, daha temiz ve yaşanabilir bir ortamda çalışmak ve buna bağlı performansların artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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