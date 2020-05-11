Alışveriş merkezine pompalı tüfekle saldırı
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Alışveriş merkezine pompalı tüfekle saldırı

Alışveriş merkezine pompalı tüfekle saldırı
11.05.2020 06:38 | Son Güncelleme: 11.05.2020 06:39

Alışveriş merkezine pompalı tüfekle saldırıİZMİR'in Bornova ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Alışveriş merkezine pompalı tüfekle saldırı

İZMİR'in Bornova ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, alışveriş merkezinin camlarında maddi hasar meydana geldi. Olay, bugün saat 05.00 sıralarında Yeşilova Mahallesi 4174 Sokak'ta bulanan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, kafasında kar maskesi bulunan kişi veya kişiler alışveriş merkezinin önüne gelerek pompalı tüfekle ardı ardına ateş açtı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişiler hızla olay yerinden uzaklaşırken, alışveriş merkezinin güvenlikleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayda herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, alışveriş merkezinin camlarında maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Alışveriş merkezine pompalı tüfekle saldırı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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