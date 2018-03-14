Alışveriş Merkezinden Hırsızlık Yapan 3 Kız Gözaltına Alındı

Samsun'da alışveriş merkezindeki bir mağazadan hırsızlık yaptıkları iddia edilen Irak uyruklu 3 genç kız, polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'da bir alışveriş merkezindeki mağazada dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazaya müşteri gibi giden Irak uyruklu Zahra F.M.A.D.(20), D.F.M.A.D.(17) ve A.B.M.A.H.(16) adlı 3 kız, ayakkabı, parfüm ve telefon kılıfı çaldılar. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri Iraklı 3 kızı yakalayarak gözaltına aldı. Zahra F.M.A.R. Irmak Polis Merkezine, yaşları küçük olan D.F.M.A.D. ve A.B.M.A.H. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan 3 kız bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN