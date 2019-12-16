: Alışveriş merkezindeki cinayet güvenlik kamerasında

16.12.2019 00:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 00:48

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Alışveriş merkezinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde kafeden çıkan iki grup arasında tartışma yaşanması, bir kişinin bıçakla çevresindekilere saldırması, diğer kişinin de tabancayla ateş açması yer alıyor.

Önceki gün alışveriş merkezindeki kafede çıkan silahlı kavgada bir kişi ölmüş ve iki kişi yaralanmış, polis ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Haber Videosu