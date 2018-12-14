Alışveriş Merkezindeki 2 Hırsızlık Zanlısı Kadın Yakalandı

Samsun'da bir alışveriş merkezinden hırsılık yaptıkları iddia edilen 2 kadın, görevliler tarafından yakalanıp polis teslim edildi.

Olay, Samsun'un Kale Mahallesi Gazi Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinden parfüm ve diğer malzemeleri çaldıkları iddia edilen D.Ö. (23) ve L.Ş. (16) adlı iki kişi, kasadan ücretleri ödemeden geçip giderken iş yeri çalışanları tarafından yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan D.Ö., Gazi Polis Merkezine, L.Ş. ise Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan D.Ö. ve L.Ş., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN