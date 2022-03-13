Alışveriş merkezinde "Çubuk Günleri" etkinliği gerçekleştirildi

ANKARA (AA) - Çubuk Belediyesi, Ankara'daki bir alışveriş merkezinde "Çubuk Tanıtım Günleri" kapsamında "Zarafetin Adı Agat" adlı fotoğraf ve obje sergisi açarak ilçenin yöresel ürünlerini tanıttı.

Keçiören ilçesindeki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, Çubuk turşusu, turşu suyu, Çubuk agat taşı, vişne suyu ve gözlemesinin tanıtımı yapıldı.

Seymen ekibinin gösterileriyle başlayan etkinlikte, agat taşından yapılan takılar ile koleksiyoner Yaver Sezer'in 42 ayrı taşının fotoğrafının yer aldığı sergi açıldı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, açılışta yaptığı konuşmada, ilçelerinin gastronomi, turizm, eğitim ve sanayi şehri olduğunu söyledi.

Merkeze çok yakın ilçelerine tüm Başkentlileri beklediklerini vurgulayan Demirbaş, "Bugün burada tanıtımını yaptığımız turşumuz lezzeti ve kalitesiyle sadece Türkiye'de değil tüm dünyada bilinir hale gelmiştir. Yine agat taşımız da sadece Türkiye'de değil, dünyaca değerli bir taştır. İnşallah bu yıl 15'incisini düzenleyeceğimiz Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'mize de tüm Başkentlileri buradan davet ediyoruz." dedi.