Alışveriş merkezinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programı

MARDİN (İHA) - Mardin'de alışveriş merkezinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle program düzenlendi.

Artuklu ilçesinde bulunan Mardian Mall Alışveriş Merkezi'nde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle program düzenlendi. Kentteki basın mensuplarının davet edildiği programa alışveriş merkezinin yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Kahvaltılı programda yapılan yatırımlar ve Mardin gündemi konuşularak gazeteciler tebrik edilip günleri kutlandı. - MARDİN

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