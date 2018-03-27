Alışveriş Merkezi Yangınında Yaşamını Yitirenler, Manej Meydanı'nda Anıldı
- Düzenlenen anma programı Röportajlar Genel detaylar Rusya'nın Kemerovo kentindeki alışveriş merkezi yangınında yaşamını yitirenler başkent Moskova'da Manej Meydanı'nda hazırlanan alanda anıldı.
- Düzenlenen anma programı
Röportajlar
Genel detaylar Rusya'nın Kemerovo kentindeki alışveriş merkezi yangınında yaşamını yitirenler başkent Moskova'da Manej Meydanı'nda hazırlanan alanda anıldı. Moskovalılar karanfil ve oyuncak yanında getirerek anı alanına koyup dua etti.