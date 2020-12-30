Alışveriş merkezi önünde yılbaşı kuyruğu havadan görüntülendi

- Alışveriş merkezi önünde yılbaşı kuyruğu havadan görüntülendi Esenyurt'ta yılbaşı ve 4 günlük kısıtlama öncesinde bir Alışveriş Merkezi önünde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından metrelerce sıra oluşturuldu.

- Alışveriş merkezi önünde yılbaşı kuyruğu havadan görüntülendi

İSTANBUL - Esenyurt'ta yılbaşı ve 4 günlük kısıtlama öncesinde bir Alışveriş Merkezi önünde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından metrelerce sıra oluşturuldu. Yoğunluk havadan görüntülendi.

Yeni tip Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında yılbaşına saatler kala vatandaşlar alışveriş yapmak için Esenyurt'taki Alışveriş Merkezi (AVM)'ye koştu. HES kodu ile giriş yapılan AVM önünde sıra olan vatandaşlara güvenlik görevlileri sosyal mesafe konusunda sık sık uyarılarda bulunuldu. Vatandaşların yoğunluğu drone ile havadan da görüntülenirken sıra metrelerce uzadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE