Alışveriş merkezi çalışanlarından koronavirüs nedeniyle AVM'ler kapatılsın çağrısı
17.03.2020 19:19 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:19
Türkiye'de alışveriş merkezi (AVM) çalışanları, koronavirüs nedeniyle AVM'lerin kapatılması için kampanya başlattı.
Yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19'un Türkiye'de de görülmesinin ardından birçok etkinliğin iptal edilmesinin yanı sıra lokanta, sinema, tiyatro ve kafeterya gibi mekanlarda faaliyetler durduruldu. Ancak AVM'lerde bulunan birçok mağaza faaliyet göstermeye devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com