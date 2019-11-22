'Alışveriş Çılgınlığı': Kara cuma nasıl başladı ve neden bu ismi aldı?
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'Alışveriş Çılgınlığı': Kara cuma nasıl başladı ve neden bu ismi aldı?

Tüm dünyada milyarlarca dolarlık alışveriş yapılmasına neden olan Black Friday yani 'Kara Cuma' nasıl başladı ve neden bu ismi aldı?

22.11.2019 09:49 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:19
'Alışveriş Çılgınlığı': Kara cuma nasıl başladı ve neden bu ismi aldı?

Tüm dünyada alışverişlerde indirim ve kampanya günü olarak bilinen '' yani 'Kara Cuma' bir kez daha geldi.


22 Kasım Cuma günü gerçekleşecek indirim ile küresel çapta milyarlarca dolarlık ticaret hacmi sağlayan Black Friday, ismi nedeniyle ülkemizde tartışmalara neden olmuş bazı kesimler bunun dini inançlara yapılan bir saygısızlık olduğunu ileri sürmüştü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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