Alişan, Yeni Aşkı Buse Varol'u Sosyal Medyadan Tavlamış

Eda Erol'la ilişkisi düğüne iki ay kala noktalanan Alişan, gönlünü "Dostlar Mahallesi"ndeki rol arkadaşı Buse Varol'a kaptırdı. Birkaç haftadır beraber olan çift, artık basından da kaçmıyor.

"BABAM NUMARANI İSTİYOR"

Alişan ve Varol, önceki akşam aralarında Ece Erken'in de bulunduğu arkadaş grubuyla Rumeli Balıkçısı'nda yemekteydi. Çıkışta sevgilisiyle el ele poz veren Alişan, tanışma öyküleri sorulunca şunları söyledi: "Dizi için görüşmeye gittiğimde gördüm Buse'yi. Çok beğendim. Çağla'ya da (Şıkel) söyledim 'Ne güzel kız' diye hatta. Buse birkaç gün sonra bizim kafeye gitmiş. Babam görmüş, o da çok beğenmiş. Bana 'Oğlum sizin dizide ne kadar güzel bir kız var' dedi. Bunun üzerine sosyal medyadan 'Babam numaranı istiyor' diye esprili bir mesaj attım ona." dedi.