Alişan, Yeni Aşkını Anlatırken Büyük Pot Kırdı: Fazla Kız Yoktu
Sevgilisi Buse Varol'la el ele röportaj veren Alişan, nasıl tanıştıklarını anlatırken "Sette fazla kız yoktu. Buse'yi gördüm, dikkatimi çekti. Ben de DM'den yürüdüm" dedi.
Ünlü şarkıcı Alişan, nişanlısı Eda Erol'dan eylülde ayrılmış, 1 ay önce 'Dostlar Mahallesi'ndeki rol arkadaşı Buse Varol ile aşk yaşamaya başlamıştı.
TANIŞMA HİKAYELERİNİ ANLATTI
Alişan, yeni sevgilisini Ece Erken ile önceki akşam Rumeli Balıkçısı'nda tanıştırdı. Çıkışta, sevgilisi Buse Varol'la el ele röportaj veren Alişan, güzel oyuncuyla tanışma hikayesini anlattı. Alişan, reklam aşkı iddialarına da ateş püskürdü.
"BEYİNSİZLER... BÖYLE BİR SALAKLIK VAR MI?"
'O haberleri yapan beyinsizler' ifadesini kullanan Alişan, o haberi yapan kişiyi mahkemeye vereceğini belirterek "Ben 21 senedir hiçbir şeyi reklam olarak kullanmadım" diyen Alişan, "Dizi reytingi aşkla yükselir mi? Böyle bir salaklık var mı? Biz dizi başlamadan ilişkiye başladık. Çektiğim dizinin yapımcısı Türker iİnanoğlu. Ben Türker ağabeye bile 2 hafta önce söyledim, o da bana teşekkür etti" şeklinde konuştu.
ESKİ NİŞANLI SORULUNCA BOZULDU
Alişan, eski nişanlısı Eda Erol ile ilgili soru gelince de Ece Erken hemen araya girdi. Yeni sevgilinin ise bozulduğu dikkatlerden kaçmadı.
SEVGİLİSİNİN YANINDA POT KIRDI
Öte yandan ünlü şarkıcı, sevgilisi ile tanışma hikayelerini anlatırken "Sette fazla kız yoktu. Buse'yi gördüm, dikkatimi çekti" diyerek ilginç bir por kırdı.
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Benim kopegim var çok zengin korkuyorum kadınlardan kaçırıp aşık olacaklar diye ..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ALLAHIN KROSUCevap Yaz Yayından Kaldır
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Gereksiz insanların gereksiz aşkları . Aşk bukadar ucuz mu bir ona bir buna , 2 yıldır sevgilimi unutamıyorum lan başka birine tahammül edememCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Yaktı gızın başını la yaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Oksijen israfıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu tam bi mal ve gereksiz bu alisan...hic sevmemCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bize ne gardaşşş. . nerden yuruyorsa yurusunCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bir insan mal olmayagörsün.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Tam bir görgüsüz kıro..........bunu seven kızda akıl yokCevap Yaz Yayından Kaldır
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on lafın dokuzunda gaf yapıyor zaten.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ulan illiski yasayacaksan da cok gizli yasa saf herif agzindan cikani kullagin duymuyor. . . kiz yoktu bunu bulduk ne ya. . oglum sen yakisikli degilsin o bu guzel cirkin demek sana dusmez. . bu kiz sana baktiysa op basina koy ve konusma . . . egitimsiz birisine benziyorsun o yuzden durmadan sacmaliyorsun. . git evlen kimseyede bisey soylemeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ali kaçak etmiş kesiyor la cunup gezme gunah adama bak bizim aklımızdan geçiremedikletrimizi adam sıradan geciriyo ondan ondan ona kendin pişir kendin ye:))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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kavun tatlı ben napiiiiimmmCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sanki karpuz tarlasından karpuz seçiyor gibi olmuş. Tarlada fazla karpuz yoktu içlerinden en güzel karpuzu seçtim...Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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sırf gündemde kalabilmek için yapıyorsunuz.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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KENDİN YORUM YAPMIŞSSIN KAFASIZCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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çok gereksiz birisi olduğunu söyleyen olmadı mı bu alişan a. saçma salak hareketler içinde sürekli ya ne bir ses var ne oyunculuk yeteneği ne sunuculuk yeteneği var niye böyle ekranlarda göründüğünü söyleyebilir mi birisi survivor a katılsa da biraz ülke olarak rahatlasakCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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medyayla ortak çalışıyorlarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ücretli. personeller..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bencede devlet yaptırıyor bu haberleri..hepsi bir oyun..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır