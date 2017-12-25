Alişan, Yeni Aşkını Anlatırken Büyük Pot Kırdı: Fazla Kız Yoktu

Ünlü şarkıcı Alişan, nişanlısı Eda Erol'dan eylülde ayrılmış, 1 ay önce 'Dostlar Mahallesi'ndeki rol arkadaşı Buse Varol ile aşk yaşamaya başlamıştı.

TANIŞMA HİKAYELERİNİ ANLATTI

Alişan, yeni sevgilisini Ece Erken ile önceki akşam Rumeli Balıkçısı'nda tanıştırdı. Çıkışta, sevgilisi Buse Varol'la el ele röportaj veren Alişan, güzel oyuncuyla tanışma hikayesini anlattı. Alişan, reklam aşkı iddialarına da ateş püskürdü.



"BEYİNSİZLER... BÖYLE BİR SALAKLIK VAR MI?"

'O haberleri yapan beyinsizler' ifadesini kullanan Alişan, o haberi yapan kişiyi mahkemeye vereceğini belirterek "Ben 21 senedir hiçbir şeyi reklam olarak kullanmadım" diyen Alişan, "Dizi reytingi aşkla yükselir mi? Böyle bir salaklık var mı? Biz dizi başlamadan ilişkiye başladık. Çektiğim dizinin yapımcısı Türker iİnanoğlu. Ben Türker ağabeye bile 2 hafta önce söyledim, o da bana teşekkür etti" şeklinde konuştu.



ESKİ NİŞANLI SORULUNCA BOZULDU

Alişan, eski nişanlısı Eda Erol ile ilgili soru gelince de Ece Erken hemen araya girdi. Yeni sevgilinin ise bozulduğu dikkatlerden kaçmadı.

SEVGİLİSİNİN YANINDA POT KIRDI

Öte yandan ünlü şarkıcı, sevgilisi ile tanışma hikayelerini anlatırken "Sette fazla kız yoktu. Buse'yi gördüm, dikkatimi çekti" diyerek ilginç bir por kırdı.





