Alişan ve Buse Varol'un kızlarına verdikleri isim şaşırttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Alişan ve Buse Varol'un kızlarına verdikleri isim şaşırttı

06.02.2021 13:46 | Son Güncelleme: 06.02.2021 13:51
Alişan ve Buse Varol'un kızlarına verdikleri isim şaşırttı

Alişan ve Buse Varol çifti ikinci çocukları Eliz'e kavuştu. Varol, bu sabah özel bir hastanede doğum yaptı. Çiftin kızlarına verdiği Eliz isminin anlamı ise herkesi şaşırttı. Eliz ne demek? İşte doğumdan ilk kareler ve Eliz isminin anlamı...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Burak adında bir oğulları olan Alişan ve Buse Varol çifti ikinci kez anne ve baba olmanın sevincini yaşadı.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Meral Akşener Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Özcan Deniz Defne Samyeli
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Deniz Türüç Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kaza Mersin Antalya Evlilik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alişan ve Buse Varol'un kızlarına verdikleri isim şaşırttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 13:50:42. #1.16#
title