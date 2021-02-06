Alişan ve Buse Varol'un kızlarına verdikleri isim şaşırttı
06.02.2021 13:46 | Son Güncelleme: 06.02.2021 13:51
Alişan ve Buse Varol çifti ikinci çocukları Eliz'e kavuştu. Varol, bu sabah özel bir hastanede doğum yaptı. Çiftin kızlarına verdiği Eliz isminin anlamı ise herkesi şaşırttı. Eliz ne demek? İşte doğumdan ilk kareler ve Eliz isminin anlamı...
Snob Magazin'de yer alan habere göre; Burak adında bir oğulları olan Alişan ve Buse Varol çifti ikinci kez anne ve baba olmanın sevincini yaşadı.
Kaynak: Snob Magazin