Alişan ve Buse Varol'un kızlarına verdikleri isim şaşırttı

Alişan ve Buse Varol çifti ikinci çocukları Eliz'e kavuştu. Varol, bu sabah özel bir hastanede doğum yaptı. Çiftin kızlarına verdiği Eliz isminin anlamı ise herkesi şaşırttı. Eliz ne demek? İşte doğumdan ilk kareler ve Eliz isminin anlamı...