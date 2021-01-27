Alişan ve Buse Varol tatilde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Alişan ve Buse Varol tatilde

27.01.2021 13:36 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:41
Alişan ve Buse Varol tatilde

2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan Alişan-Buse Varol çifti, ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor.

2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan Alişan-Buse Varol çifti, ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor.

Kız bebeklerine "Eliz" adını vereceklerini açıklayan ikili, soluğu Bolu'da aldı.

Tatilin tadını çıkaran çift, birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

30 yaşındaki Varol, 110 binden fazla beğeni alan gönderilerine, "An" notunu düştü.

Alişan ise 75 binden fazla beğeni alan paylaşımına, "Şükürler olsun" ifadelerini ekledi.

"BİZ YENİ BİR HAYATA BAŞLADIK"

Buse Varol, ikinci kez hamile olduğunu, "Allah'a binlerce şükürler olsun, biz yeni bir hayata başladık" sözleriyle açıklamıştı.

"DÜNYANIN EN GÜZEL ANNESİ"

Çift, kasım ayında Instagram hesaplarından birlikteliklerinin dördüncü yılını kutlamıştı.

Şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ile çekilen karesini şu sözlerle yayınlamıştı:

İlk fotoğraflarımızdan biri... Bugün dördüncü yılımızın ilk günü ve rüya gibi geçen üç yıl... Sevgiyle, aşkla, saygıyla... Dördüncü yılımızda Allah'ın izniyle dört kişi olacağız. Seni çok seviyorum aşkım. Dünyanın en güzel annesi, teşekkür ederim.

"ÜÇ SENEYE İKİ ÇOCUK SIĞDIRDIK"

Varol da, sanatçı ile pozunu şu sözlerle sosyal medya hesabından paylaşmıştı:

Seninle üçüncü yılımız bitti, dörde giriyoruz. Zaman nasıl geçti hiç anlamadım. Bu üç seneye iki çocuk sığdırdık. Sen hayatımda tanıdığım en mükemmel kalpsin. Seni çok seviyorum kocacığım, iyi ki sen... Ellerimiz hiç ayrılmasın.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Cemal Hünal Feyza Aktan Ceyda Düvenci Tuba Büyüküstün
Spor Mesut Özil Okan Buruk Serdar Aziz Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alişan ve Buse Varol tatilde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 13:47:54. #1.14#
title