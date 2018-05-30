Alişan ve Buse Varol Düğünde Takılan Altınlarını Evde Saklıyor
Mayıs ayının başında şarkıcı Alişan ile evlenen ve düğünde takılan altınlardan dolayı hareket etmekte güçlük çeken Buse Varol, takılarını evindeki kasasında saklıyor.
Mayıs ayının başlarında hayatını oyuncu Buse Varol'la birleştiren şarkıcı Alişan, önceki gün eşiyle birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi.
ALTINLARI BOZDURMAMIŞ
El ele dolaşırken görüntülenen Alişan ile eşi Buse Varol, geçtiğimiz haftalarda haklarında çıkan, düğünde takılan altınları bozdurdu haberleriyle ilgili açıklama yaptı. Yöneltilen soru karşısında konuşan Alişan, "Öyle bir şey yok, neden satalım" dedi.
HIRSIZLARI HAREKETE GEÇİRECEK İTİRAF
Güzel oyuncu Buse Varol ise adeta hırsızlara yer göstererek "Takılarım, altınlarım evde kasada duruyor" dedi.
3 KİLO ALTIN TAKILDI
Düğünde nikah merasiminin ardından tek tek masaları gezen çifte, yaklaşık 3 kilo altın takıldı. Altınların toplam değeri ise 540 bin lirayı buluyor.
YORUMLAR (29)
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görmemişlik başka bişey degil aççlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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keşke robin hood geri dönseCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu haberle de duymayanlara da duyurmak istemişsiniz sanırım.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bunların aklını kuşa tak geri geri uçarCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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bu haber üzerine altınları kendisi çaldırır üzerine sigortadan para alırCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır