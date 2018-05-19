Alişan, Servet Değerindeki Yeni Oyuncağına Eşinin Adını Yazdırdı

Ünlü şarkıcı Alişan Varol eşi Buse Varol ile iftar çıkışı objektiflere yansıdı. Alişan'ın yeni aracınının eşinin isminin ilk iki harfinden oluşan plakası dikkat çekti.

ALTINLARI KASAYA KOYMUŞLAR

Çiçeği burnunda evliler Alişan ve Buse Varol, önceki akşam Etiler'de yakın arkadaşlarıyla iftar yaptı. HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, çıkışta sorular üzerine evliliğin güzel gittiğini belirten ikili, düğünde takılan altınları ise kasaya koyduklarını söyledi.

YENİ CİPE ÖZEL PLAKA

Ünlü çift, mekândan Alişan'ın yeni aldığı, plakası eşinin isminin ilk iki harfinden oluşan 300 bin Euro'luk Maserati Levante ciple ayrıldı.

İkili gecede böyle görüntülendi;