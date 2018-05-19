Alişan, Servet Değerindeki Yeni Oyuncağına Eşinin Adını Yazdırdı
Önceki gün eşi Buse Varol'la birlikte Etiler'de iftar yapan Alişan, mekandan 300 bin Euro'luk yeni cipiyle ayrıldı. Ünlü şarkıcının yeni oyuncağının plakası, eşinin isminin ilk iki harfinden oluşuyor.
Ünlü şarkıcı Alişan Varol eşi Buse Varol ile iftar çıkışı objektiflere yansıdı. Alişan'ın yeni aracınının eşinin isminin ilk iki harfinden oluşan plakası dikkat çekti.
ALTINLARI KASAYA KOYMUŞLAR
Çiçeği burnunda evliler Alişan ve Buse Varol, önceki akşam Etiler'de yakın arkadaşlarıyla iftar yaptı. HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, çıkışta sorular üzerine evliliğin güzel gittiğini belirten ikili, düğünde takılan altınları ise kasaya koyduklarını söyledi.
YENİ CİPE ÖZEL PLAKA
Ünlü çift, mekândan Alişan'ın yeni aldığı, plakası eşinin isminin ilk iki harfinden oluşan 300 bin Euro'luk Maserati Levante ciple ayrıldı.
İkili gecede böyle görüntülendi;
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