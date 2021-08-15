Alişan'ın gözyaşları: Tüm şarkılarımı Selçuk için okuyacağım
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Alişan'ın gözyaşları: Tüm şarkılarımı Selçuk için okuyacağım

Alişan'ın gözyaşları: Tüm şarkılarımı Selçuk için okuyacağım
Hürriyet - Haberler | Magazin

DÜNYA GERÇEKTEN ÇOK BOŞ!Şarkılarını seslendirmeye başlamadan önce kendisini dinlemeye gelenlere kısa bir konuşma yapan Alişan " Kardeşimsiz ilk kez Kıbrıs'a geldim...Amacım burada size güzel bir gece yaşatmak.

DÜNYA GERÇEKTEN ÇOK BOŞ!

Şarkılarını seslendirmeye başlamadan önce kendisini dinlemeye gelenlere kısa bir konuşma yapan Alişan

Kardeşimsiz ilk kez Kıbrıs'a geldim...Amacım burada size güzel bir gece yaşatmak.  Bu duygularım için kusura bakmayın...Dünya gerçekten çok boş! Kardeşinize, ailenize, sevdiklerinize, çocuklarınıza sahip çıkın... Çünkü bir anda yok olup gidiyorlar...Ellerinizden uçup gidiyorlar...İzninizle bugün tüm şarkılarımı kardeşim Selçuk için okuyacağım..." dedi.

Alişan'ın kardeş özlemi bitmiyor: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

 Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın büyük acısı!

Alişan, kardeşimin emanetleri dediği yeğenleri Eyşan, Ceylan ve kızı Eliz'in fotoğrafını 'Aşklarım' notuyla Instagram'da paylaştı.

Kardeşine olan özlemi her geçen gün artan Alişan, bugün de kızı Eliz'in doğduğu gün hastane odasında çekilen fotoğrafı sayfasında paylaştı.

Alişan, Selçuk Tektaş'ın da yer aldığı karenin altına "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.." notunu düştü.

Kaynak: Hürriyet

Kardeş acısıyla yıkılan Alişan sahnede gözyaşlarına boğuldu
Kardeş acısıyla yıkılan Alişan sahnede gözyaşlarına boğuldu
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