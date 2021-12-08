"Alişan ile Hayata Gülümse" 13 Aralık'ta TRT 1'de Başlıyor - Haberler
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"Alişan ile Hayata Gülümse" 13 Aralık'ta TRT 1'de Başlıyor

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Televizyon ekranlarının sevilen yüzü Alişan, 13 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün TRT 1 ekranlarında sevenleriyle buluşacak.

TRT 1 ekranlarında yepyeni bir program başlıyor. Ekranların sevilen yüzü ünlü şarkıcı Alişan, TRT 1 ekranlarında yepyeni bir programla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 13 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 09.30'da TRT 1'de ekranlara gelecek olan "Alişan ile Hayata Gülümse" her sabah evlere konuk olacak.

"Alişan ile Hayata Gülümse" programı, alanında saygın ve güvenilir uzmanları, Yeşilçam ve sahnelerin birbirinden ünlü isimler ile yurdun dört bir yanından konukları ağırlayacak.

Programda uzman isimler, sağlıkla ilgili merak edilenleri anlatacak, önemli noktaların altını çizecek. Yeşilçam'dan ve sahnelerden birbirinden ünlü isimler ile sıcak ve içten söyleşiler de programda izleyiciyle buluşacak. Hatıralar, anekdotlar ve yaşanmış ilginç hikayeler ekranlara gelecek.

Ayrıca yurdun dört bir yayınından farklı konu ve konuklar, ünlü şef Beyhan Budakçı'dan püf noktalarıyla pratik ve lezzetli yemek tarifleri "Alişan ile Hayata Gülümse"de yer alacak.

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