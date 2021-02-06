Alişan ile Buse Varol kızlarına kavuştu

Alişan güzel haberi "Geldi babasının aşkı, çok şükür" sözleriyle sosyal medya hesabından duyurdu.

YAZIKLAR OLSUN!

Ünlü şarkıcı kızının fotoğraflarını izin almadan sosyal medyada paylaşanlara böyle isyan etti:

En yakınlarım bir kaç kişiye fotoğraf atıyorum...O da alıyor hikayesine atıyor. ve ben, doğalı yarım saat olmuş bebeğimi yeni görüyorum her yerde... Yazıklar olsun!

GEL KIZIM BEKLİYORUZ

Ünlü şarkıcı dün duygularını böyle ifade etmişti:

O gece bas¸ladı hikayemiz ve Allah bize 1 yıl sonra Burak'ı verdi.. S¸imdi ailemize Allah'ın izniyle yarın Eliz katılıcak..Seni bekliyoruz kızım, annen baban ve bu¨tu¨n ailen hep birlikte seni kucaklamak ic¸in sabırsızlanıyoruz.. Yarın bizim ic¸in yepyeni bir sayfa ac¸ılacak...Beni evlendigˆimiz gu¨nden beri du¨nyanın en mutlu kocası yapan as¸kıma Buse Varol'a kucagˆıma aldıgˆım gu¨n babalıgˆı bana tattıran ogˆluma ve ailemize tes¸ekku¨r ederim.. Bu mutluluğu bana ikinci kez yas¸atmayı nasip eden Allahım'a binlerce s¸u¨ku¨rler olsun.. Sizlerden de ricam bir hayırlı olsun bir de dua.. Gel kızım bekliyoruz??????

"Dostlar Mahallesi" dizisinin setinde tanışan ikili aşklarını kısa sürede nikah masasına taşıdı. 2018'de evlenen çift 2019'da da oğulları Burak'a kavuştu.

ÜNLÜ ÇİFT BEBEKLERİNİN CİNSİYETİNİ BÖYLE ÖĞRENMİŞTİ

Kaynak: Hürriyet