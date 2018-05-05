Alişan ile Buse Varol Kına Gecesi Düzenledi! Gelinin Kıyafetleri Dikkat Çekti
6 Mayıs'ta nikah masasına oturacak olan Alişan ve Buse Varol çifti Sürmeli Otel'de dillere destan bir kına gecesi düzenledi. Buse Varol, kına gecesinde özel dikim 3 kıyafet değiştirdi.
6 Mayıs'ta dünya evine girecek olan Alişan ve Buse Varol çifti, Sürmeli Otel'de tarihi bir kına gecesi düzenledi.
3 ÖZEL ELBİSE DİKTİRDİ
Güzelliği ile dikkatleri üzerinde toplayan Buse Varol, kına gecesi için 1 tanesi Raşit Bağzıbağlı'ya ait olan 3 özel elbise diktirdi.
ALİŞAN ARKADAŞLARIYLA BOĞAZ'DA YEMEK YEDİ
Damat Alişan ise arkadaşları ile birlikte Boğaz'da bir balıkçıda yemek yiyerek bekarlığın son günlerini kutladı.
BUSE VAROL'UN İKİNCİ KINA GECESİ
Yemeğin ardından Alişan da arkadaşları ile birlikte kına gecesine katıldı.
Sürmeli Otel'de ikinci kına gecesini düzenleyen Buse Varol daha önce de Tarihi Çeşme Hamamı'nda kına gecesi düzenlemişti.
YORUMLAR (4)
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Neyin peşindeler bunar? Ayıp ya sıradan kıyafet yeter Düğünde kendi aralarında olursa tamam bu ne ya.Cevap Yaz 36 4 Yayından Kaldır
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Buse kimki inanin ilkkez duyuyom ve goruyom hadi alisana alistik daCevap Yaz 6 6 Yayından Kaldır
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Neden magazin var neden biz bu insaları sevmesekte haberi okuyoruz anlamış değilim ve bıktım insanların dünyanın okadar derdi var bize bak ironik bu insan ırkıCevap Yaz 44 3 Yayından Kaldır
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Teee Allahım yaa son dakika haberine bak..... artık şunlar evlensede kurtulsak...Cevap Yaz 79 5 Yayından Kaldır