Alişan'ı babalık heyecanı sardı
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Alişan'ı babalık heyecanı sardı

25.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:17
Alişan'ı babalık heyecanı sardı

İkinci kez baba olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Alişan, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı

Yakın arkadaşı Demet Akalın'la birlikte sundukları sabah programı sonrası soluğu alışveriş merkezinde alan başarılı türkücü, başta teknoloji mağazaları olmak üzere birkaç mağazayı turlayarak sevdiklerine yılbaşı hediyeleri aldı.

Alışveriş turu sonrası Markalar Sokağı'nda bulunan vale noktasında aracını beklerken karşılaştığı gazetecilere poz veren Alişan, muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.



Kaynak: Snob Magazin

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