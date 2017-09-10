Alişan Herşeyi Sildi, Ancak Bu Görüntüleri Silmeye Kıyamadı : (
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Alişan Herşeyi Sildi, Ancak Bu Görüntüleri Silmeye Kıyamadı : (

Alişan Herşeyi Sildi, Ancak Bu Görüntüleri Silmeye Kıyamadı : (