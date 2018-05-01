Alişan Dini Nikah Kıymasını Eleştirenlere Ateş Püskürdü: Biz Müslümanız, Size Ne!
Buse Varol'la dini nikah kıyan Alişan, gelen eleştirilere, "Biz elhamdülillah Müslümanız. Size ne ya hu!" sözleriyle tepki gösterdi.
Alişan nişanlısı Buse Varol'la 6 Mayıs'taki düğün töreni öncesi dini nikah kıydı. Nikahı ünlü İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu kıydırdı. Sosyal medyada nikaha gelen eleştirilere ise Alişan "Biz elhamdülillah Müslümanız. Size ne ya hu!" sözleriyle tepki gösterdi.
"KİM NEYE İNANIYORSA ÖYLE YAŞASIN"
İşte Alişan'ın Instagram hesabından yaptığı tepki dolu paylaşım:
Biz elhamdülillah Müslümanız..Ve dinime göre Allah'ım neyi emrediyorsa onu yaptım..Kimsenin dinine de, örfüne de, adetine de karışmam ve laf söyleyemem.. Kim neye inanıyorsa öyle yaşasın..
"SİZE NE YA HU!"
Bugün Allah katında, Allahın izniyle de Pazar günü hukuken ve kanuni olarak evlenmiş olacağım,inşallah..Burada ve birçok sitede yorum yapanlara sesleniyorum.. Ne olur bir kere de insan gibi yorum yapıp mutluluklar dileyin.. Ama altını çiziyorum insanlık!!! Soyunana karışırsınız, ibadet edene karışırsınız, açılana laf, kapanana laf size ne ya hu size ne???
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Müslüman birinin resmi nikah yanında dini nikah kıydırması kadar doğal ne olabilir ki!?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Laf''a gelince herkes müslüman; namaz kılınca da yeterli delil sayıp birbirlerini müslüman ilan ediyorlar. Allah''tan başka kimse imanlarınızı bilmiyor ben de müslüman olmadığınız varsayımını daha makul buluyorum ve Allah kuran din diyanet veya benzerleri namına söylediğiniz herşeyi gerçek dışı kabul ediyorum. Hadisler, Mealler herşey, Aklıma yatmayanı kabul etmek zorunda değilim. Hangi partiye oy vereceğime de islamcılığınız ya da sureti islam şeyhleriniz ve müridleri karar veremeyecektir.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ADAM HAKLI İMAM NİKAHSIZ OLUR MU MÜSLÜMANIZ BİZ YAPACAK TABİİİ DE REKLAM YAPMASAYDINIZ İYİYİDİCevap Yaz Yayından Kaldır
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Size ne yahu diyorsun ama göstere göstere de resmini resmini koyuyorsun. Biraz da kendi içinizde yaşasanız dininizi . REKLAMA GEREK YOKTU.Cevap Yaz 1 2 Yayından KaldırHAKAN E.: Adam nikahının fotoğrafını paylaşmış ne gösterişi? Müslümanlara laf ediyorsunuz her dine saygı gösterin diye (Türkiye''nin her dine saygı gösterdiği halde) gelip müslümanlara saygı göstermeyip laf ediyorsunuz. Ecnebi özentileri. . :!!!2 Yayından Kaldır