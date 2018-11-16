Alişan'dan Bomba Çıkış: Cumhurbaşkanı'nın Yanına Gittiğim İçin "Yalaka" Dediler

Ünlü türkücü Alişan, Kanal D ekranlarında yayından Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına katıldı. Her yaptığı hareketi sosyal medyada olay olan Alişan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gittiğimden beri bir takım insanlar bizi 'Sanatçı değil bunlar saray soytarısı, yalakalar, Cumhurbaşkanı yanlısı' gibi şeyler yazdılar." dedi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNE GİTTİĞİM İÇİN ÇOK ELEŞTİRİLDİM"

2. Sayfa programında kendisini eleştirenler hakkında açıklama yapan Alişan, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gittiğimden beri bir takım insanlar bizi 'Sanatçı değil bunlar saray soytarısı, yalakalar, Cumhurbaşkanı yanlısı' gibi şeyler yazdılar. Devletinin, milletinin, Cumhurbaşkanı'nın yanında olan insanı eleştiren bir grup insan var. tabi ki de herkesi mutlu edemezsin ama ben bunu defalarca anlatmama rağmen anlamıyorlar.

"AK PARTİ İKTİDAR OLDUKTAN SONRA BELEDİYE KONSERLERİNE DAHA AZ GİTMEYE BAŞLADIM"

Herkes kendinden meshuldür. Ama ben cumhurbaşkanımızı çok sevdiğim için bugüne kadar tek bir şey istememişdir. Telefon açıp da 'Başıma bir şey geldi, bir televizyon program yapmak istiyorum, konser yapmak istiyorum' gibi tek bir şey dememişimdir. Bunu da açık yüreklilikle söyleyeyim AK Parti iktidarı bu sene 17'inci ya da 18'inci senesi, bu sene içinde 20 tane belediye konseri yapmadım. Eskiden daha fazla konsere gidiyordum.

"CUMHURBAŞKANINI CANİ GÖNÜLDEN SEVİYORUM, BUNDAN SONRA DA YANINDA OLACAĞIM"

Allah yardım ediyor ondan bir yerlere geldim. Ama insanların gözünde sanki biz daha fazla işve para kazanmak için yalakalık yapıyormuşuz gibi. Belki yakınlarında böyle insanlar vardır ama beni aynı kefeye koymaları üzüyor. Çünkü ben Cumhurbaşkanı'nı cani gönülden seviyorum. Bundan sonra da yanında olacağım."