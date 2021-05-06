Alişan'dan evlilik yıl dönümü mesajı: Hislerimin ne kadar doğru olduğunu daha iyi anlıyorum
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Alişan'dan evlilik yıl dönümü mesajı: Hislerimin ne kadar doğru olduğunu daha iyi anlıyorum

Alişan'dan evlilik yıl dönümü mesajı: Hislerimin ne kadar doğru olduğunu daha iyi anlıyorum
Hürriyet - Haberler | Magazin

"Hayatımın en doğru kararını verdiğim ve imzasını attığım günün yıldönümü bugün... Aile kurduğum, yuva kurduğum gün bugün... 3. Yılımız bitti.

"Hayatımın en doğru kararını verdiğim ve imzasını attığım günün yıldönümü bugün... Aile kurduğum, yuva kurduğum gün bugün... 3. Yılımız bitti. 4. yılımıza giriyoruz aşkım ve ben seni ilk gördüğüm anda hissetiklerimin ne kadar doğru olduğunu bugün 2 yavrumuzla daha da iyi anlıyorum...Birlikte ömür boyu İnşallah nice güzel senelere sevgilim... Seni çok seviyorum"

Kaynak: Hürriyet

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