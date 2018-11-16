Alişan, Canlı Yayında Sinan Akçıl'ı İfşa Etti: Düğünümde Takı Takmadan Gitti
Katıldığı magazin programında evliliği ve düğünü hakkında açıklamalarda bulunan Alişan, yakın arkadaşı Sinan Akçıl'ın düğünde kendisine takı takmadan gittiğini söyledi.
Müzik camiasının sevilen ismi Alişan, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Mayıs ayından yaptığı düğünü hakkında konuşan Alişan, yakın arkadaşı Sinan Akçıl'ın düğün başlamadan, takı takmayıp gittiğini söyledi.
"SİNAN, DÜĞÜNDE TAKI TAKMADAN GİTTİ"
Yakın arkadaşı Sinan Akçıl'la yaşadığı eğlenceli anısını gülerek anlatarak Alişan, "Bana hiçbir şey takmadı Sinan Akçıl. Biz takı için dolaşıyorduk 'Ben gidiyorum kardeşim' dedi. 'Oğlum nereye gidiyorsun, daha düğün başlamadı' dedim. 'Benim işim var, ben Cumhurbaşkanı'nı görmeye gelmiştim' dedi. Sonra bana bir şarkı verdi. Sinan'ın şarkısı da bugün bayağı bir para yani…" dedi.
"SENİN SESİNİN ÜZERİNE ÇIKAMAM"
Akçıl'ın sesini çok beğendiğini söyleyen Alişan, "Sinan Akçıl iyi bir müzisyendir. Türkiye'nin en iyi söz yazarlarından biridir ama sesi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim.Bazen bir araya geliyoruz. 'bu şarkıyı ben de söylerdim ama senin sesinin üstüne çıkamam' diyorum." dedi.
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ne aç gözlü bir adam bu alişan bizene kim takmış takmamışCevap Yaz Yayından Kaldır
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Takmak zorunda mı varoşCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Yazıklar olsun utanın..böyle şeyleri bari gösteriş haline getirmeyinCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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BENİM KENDİ DÜĞÜNÜMDE ÖZ DAYIM TAKI TAKMADI SEBEBİNİ SORDUĞUMDA BENİM EVLENDİRCEK KİMSEM YOK O TAKI BANA GERİ GELMİCEK TAKMAMIN ANLAMI YOK DEDİ. .Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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ALİŞAN AĞIZ İSHALİ OLDU. SUSMAZ ARTIK.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır