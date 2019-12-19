Alişan-Buse Varol çifti yeni yılda Ankara'da
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Alişan-Buse Varol çifti yeni yılda Ankara'da

Başarılı şarkıcı Alişan, oyuncu eşi Buse Varol ve oğulları Burak ile birlikte önceki gün İstanbul Akvaryum'da görüntülendi

19.12.2019 17:39 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:39
Alişan-Buse Varol çifti yeni yılda Ankara'da

& ;Oğulları ile beraber ormanlarında yaşayan hayvanları, güney kutbundan gelen penguenleri ve köpek balıklarını izleyen ve eşi , gün boyunca keyifli vakit geçirdiler.

Gün batımı eşliğinde ailece Meos Balık'ta yemek yiyen Alişan-Buse Varol çifti, "Burak'tan daha çok biz keyif aldık sanırım Akvaryum'un içerisi muhteşem, en yakın zamanda dalış yapmaya geleceğim. Yılbaşında programımız 'da olacak.& ; Yeni yılın ilk ayı güzel bir single parçası hazırladık bakalım. Yeni yıl ile birlikte single parçamı da çıkarmış olacağım. Umarım yeni yıl herkese uğur getirir" dedi.& ;



Kaynak: Snob Magazin

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