Alişan'a ne oldu? Alişan'ın boynuna ne oldu? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Alişan neyi açıklayacak!
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Alişan'a ne oldu? Alişan'ın boynuna ne oldu? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Alişan neyi açıklayacak!

10.12.2020 23:22 | Son Güncelleme: 10.12.2020 23:26
Alişan'a ne oldu? Alişan'ın boynuna ne oldu? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Alişan neyi açıklayacak!

Alişan'a ne oldu? Alişan'ın boynuna ne oldu? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Alişan neyi açıklayacak! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah kaçta yayınlanıyor?

Her sabah farklı konuklar ve yemek tarifleri ile seyirci karşısına çıkan Demet Akalın ve Alişan'ın programı Star TV'de her sabah saat 09.45'te başlıyor. Hafta içi her gün yayınlanan program tüm eğlencesiyle devam ediyor. Peki ilk kez boynuna ne olduğunu açıklayacak olan Alişan neler anlatacak? Alişan'a ne oldu? Alişan'ın boynuna ne oldu? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Alişan neyi açıklayacak! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah kaçta yayınlanıyor? İşte detaylar haberimizde...

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Alişan'a ne oldu? Alişan'ın boynuna ne oldu? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Alişan neyi açıklayacak!

Her sabah farklı konuklar ve yemek tarifleri ile seyirci karşısına çıkan Demet Akalın ve Alişan'ın programı Star TV'de her sabah saat 09.45'te başlıyor. Hafta içi her gün yayınlanan program tüm eğlencesiyle devam ediyor.

ALİŞAN'A NE OLDU?

Alişan'a ne oldu? Alişan'ın boynuna ne oldu? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Alişan neyi açıklayacak!

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah yeni bölüm fragmanında Alişan'ın boynunda mor ve kalın izler gösterildi. Konuyla ilgili Alişan, "Bir açıklama yapacağım, ağzımdan ilk kez belki de böyle şeyler duyacaksınız. " dedi. Ardındadan "Beni mutlaka izlesinler! " ifadelerinde bulundu. Peki Alişan'ın başına gelen talihsiz olay nedir? Yarın programda açıklama yapacak olan Alişan'a ne olduğunu öğrenmek için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Alişan'a ne oldu? Alişan'ın boynuna ne oldu? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Alişan neyi açıklayacak!

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